偷死人錢！公務員1年訛詐榮民遺產1700萬 判4年

2017-03-24 20:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前台北縣榮民服務處專員蔡明哲專門處理已故單身榮民的遺產和債權請領，他勾結友人燕文俊偽造債權憑證及法院裁定債權證明，訛詐12名身故的榮民弟兄的遺產，從92年8月至93年6月間，2人神不知、鬼不覺詐得1770萬，兩人朋分，直到一位已故榮民在中國的家屬發現「哥哥的遺產怎麼都拿去還債？」因此起疑，來台奔喪時順便向嘉義縣調查站報案檢舉，經追查，整個「偷死人錢」的醜聞才爆發開來，惟蔡明哲交保後潛逃至中國，目前被通緝，同夥燕文俊因觸犯貪污治罪條例今被判4年有期徒刑，並沒收其犯罪所得867萬。

判決書指出，蔡明哲（55歲）原本是台北縣榮民服務（今新北榮服處）的專員，專門負責台北縣內身故單身榮民的遺產管理和積欠債務的償還。

蔡明哲對於身故榮民的財產必須遵循「國軍退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法」處理，若已知有債權人，必須陳報上級，並催告當事人前來請領，請領必須檢附相關債權證明，整個催告及領取程序，都有相關局處首長層層把關審核。

蔡明哲因對債權請領業務相當熟悉，得知許多單身榮民死後都留有龐大遺產（此稱遺產榮民），這些財產都無人請領，於是他勾結朋友燕文俊（56歲），由燕假造債權證明和公文書，燕文俊先尋找已故榮民作為人頭帳戶（此稱人頭榮民），取得該人頭榮民之前的存摺、印章、身份證，再製造該人頭榮民與遺產榮民之間的債務憑證和偽製法院債權憑證。

由於蔡明哲做第一手把關的工作，所有文書經他蓋章，接下來組長、科長、處長未查覺有異，也核實蓋印，蔡、燕兩人從人頭帳戶中取得「死人錢」平分，不到1年的時間就神不知、鬼不覺「弄」到1700多萬元，共有12位已故榮民受害，光是一位許姓榮民就被詐330萬元，是損失最慘重的榮民，其它最少也有82萬元。

該案之所以東窗事發，是因其中一位受害榮民之前曾回中國老家探親，向家屬提及「我身邊還留有一些錢，有一天若我過世，就分給家人吧！」，後來妹妹來台奔喪，竟然發現哥哥的遺產都拿去償還債務，覺得「事有蹊蹺」，便向嘉義縣調站報案，該站經過追查，揪出蔡、燕聯手坑「死人錢」，2人到案後都坦承不諱，也清楚交待犯罪所得，後來獲得交保，惟蔡明哲交保後立即潛逃到中國躲藏至今。