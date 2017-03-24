毒駕連撞5車昏睡 醒來竟稱：「警察栽贓我」
2017-03-24 19:47
林男疑吸毒後駕車，蛇行衝撞路邊車輛。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名33歲的林姓男子疑吸毒後駕車，連撞路邊車輛，警方獲報到場後發現林男精神恍惚，還怒斥警方不准碰車內物品，連隨身包都要隨私人拖吊車帶走，不料警方經同意查看隨身包後發現數包毒品，手機內還有交易毒品訊息，但林男被帶回警局後持續昏睡，不願配合，清醒後更指稱警方栽贓，連隨身包都否認是他所有，警方訊後仍依毒品罪嫌送辦。
警方表示，起初接獲民眾報案發生車禍，發現林男駕駛的轎車撞擊路旁4台機車及1台轎車，但林姓駕駛行為異常，腳步不穩，頻喝斥不准員警碰車內物品，馬上叫私人拖吊場處理車輛，一度連隨身包都要連拖吊車一起帶走，最後在員警的勸說下才帶著隨身包回到警局。
不料警方在林男隨身包內發現數包安非他命及吸食器，但林男持續昏睡，不願配合驗尿，直到清醒後又矢口否認車禍及持有毒品，直說：「我不知道車子是誰開的，我也不知道為什麼會坐在駕駛座」，就連隨身包也否認是他持有，甚至認為係警方意圖栽贓，但警方訊後仍依毒品罪嫌將他移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 台中無良電鍍廠偷排廢水 重金屬超標上千倍
- 科技人也要學CPR 竹縣CPR教學前進科技園區
- 砍妻女再自刎 早餐店老闆近日常碎念傻笑...
網友回應
熱門新聞
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 衰遇暴衝運將 賴芊合：這社會怎麼了
- 旅行公會控興航 逾2.5億相關費用未退還旅行社
- 聽電影 乘著音符去冒險 辛辛那提大眾管弦樂團今訪台 演奏大銀幕經典樂章引人入勝
- 超狂嘉義火雞肉飯一日半行程 網友讚爆
- 南韓練習生挺同婚 露臀喬妹喊愛不分性別
- 經典賽》莫里納要求瓊斯道歉 美球迷：他做錯什麼？
- 戲外炒翻天 「唐老大」槓巨石強森即將解謎
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 利菁淚控羅霈穎恐嚇 曹西平一句話突破盲點
- 兼任教師傳遭解聘 淡大專任教師、學生都怒了
- 南應大服設展 極光、空污、原住民等元素上身
- 鞋子合腳了？郭富城被爆下月迎娶網紅小女友
- 屏東肺結核發生率 全國增加最多
- 美國出現坦克駕訓班 射一發要價9萬元
- 惠譽警告 中企債務違約恐襲全球
- 礁溪明德訓練班 規劃藝文綠活基地
- 前瞻提案花東鐵路全面雙軌 改善交通
- 漫遊藝術史》【韓劇藝術史】聽說「鬼怪」家的梅瓶非常厲害！
- 阿扁到台中 向前國策顧問何春木拈香致意
- 地表最強前夫！楊大正貸款助鄭宜農發片
- 美議員爆料 川普恐被「不經意」監聽
- 南台凌晨規模4.1地震 嘉義市震度3級
- 被兒子叫母老虎 賈永婕規定以後要叫...
- 裕隆》挑戰5冠王 改寫聯盟紀錄
- 【往事留聲機】妥瑞男孩與我
- 社論》與美日友好不能只是「琅琅上口」
- 嘉縣農會選理監事 泛綠完封勝
- 國民黨：支持溫和漸進、社會和諧的年金改革
- 【天使圓舞曲】傳愛行動
- 防彈少年團「鈔」強 幫公司淨賺3.2億
- SBL爭冠》裕隆達欣 暌違7年再廝殺
- 單親苦讀 躍上台大環工所榜首
- NBA》傳奇球星要來了！「駭客」馬里昂後天抵達台灣
- 豆花妹驗貨楊一展奶肌 「軟的硬的我都摸過」
- 同婚釋憲辯論終結 挺同團體籲蔡政府表明立場
- 中職》再次打開幕戰 增菘瑋感覺像作夢
- （影音）女神變迷妹！王菲的男人讓楊冪羞紅了臉
- （影音）周幼婷帶兩娃壓力大到廁所偷哭 體貼老公寧分房睡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒駕連撞5車昏睡 醒來竟稱：「警察栽贓我」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分