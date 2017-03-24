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毒駕連撞5車昏睡 醒來竟稱：「警察栽贓我」

林男疑吸毒後駕車，蛇行衝撞路邊車輛。（記者王宣晴翻攝）

2017-03-24  19:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名33歲的林姓男子疑吸毒後駕車，連撞路邊車輛，警方獲報到場後發現林男精神恍惚，還怒斥警方不准碰車內物品，連隨身包都要隨私人拖吊車帶走，不料警方經同意查看隨身包後發現數包毒品，手機內還有交易毒品訊息，但林男被帶回警局後持續昏睡，不願配合，清醒後更指稱警方栽贓，連隨身包都否認是他所有，警方訊後仍依毒品罪嫌送辦。

警方表示，起初接獲民眾報案發生車禍，發現林男駕駛的轎車撞擊路旁4台機車及1台轎車，但林姓駕駛行為異常，腳步不穩，頻喝斥不准員警碰車內物品，馬上叫私人拖吊場處理車輛，一度連隨身包都要連拖吊車一起帶走，最後在員警的勸說下才帶著隨身包回到警局。

不料警方在林男隨身包內發現數包安非他命及吸食器，但林男持續昏睡，不願配合驗尿，直到清醒後又矢口否認車禍及持有毒品，直說：「我不知道車子是誰開的，我也不知道為什麼會坐在駕駛座」，就連隨身包也否認是他持有，甚至認為係警方意圖栽贓，但警方訊後仍依毒品罪嫌將他移送法辦。

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  • 警方在林男隨身包內起獲數包毒品。（記者王宣晴翻攝）

    警方在林男隨身包內起獲數包毒品。（記者王宣晴翻攝）

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