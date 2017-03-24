警登門以為尋仇 助陣群眾見警嚇得丟刀逃逸

2017-03-24 19:23

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名18歲的蘇姓男子與友人共組販毒集團，日前派兩名小弟下樓交易，遭埋伏員警逮捕，不料蘇男誤以為小弟遭黑吃黑押走，急忙下樓，還打電話烙人，當場被員警壓制，助陣群眾發現是警察登門，嚇得將西瓜刀丟在現場，駕車逃逸。

警方調查，蘇男與吳、許兩人共組販毒集團，蘇男上網購買毒品加工，利用通訊軟體兜售，還推出自取優惠價，警方接獲線報後前往埋伏，逮到下樓交易的吳、許兩人，蘇男聽到喝斥聲，還以為遭尋仇，趕緊烙人支援，不料下樓看到員警，當場被壓制逮捕。

警方表示，在蘇男住處共查獲毒品咖啡包487公克、267公克的k他命、7.2公克的一粒眠與不明粉末1包，另還起出分裝設備及贓款3500元。3人被逮後坦承持有毒品，警方訊後依毒品罪嫌將3人移送法辦。

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