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砸蛋潑漆貼字條 暴力討債集團8人送辦

2017-03-24  18:40

〔記者洪定宏／高雄報導〕以陳姓男子為首的暴力犯罪集團，架設地下運動簽賭網站，引誘民眾簽賭，並以高額利息放款，若借款人無力償還，就以丟擲血雞頭與雞蛋、潑漆、張貼「欠錢不還、喪盡天良」字條恐嚇，並以鋼珠槍攻擊住處，讓被害人陷於恐懼之中；警方獲報查緝，逮捕陳嫌等8人，依恐嚇取財、賭博、重利、毀損等罪嫌移送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，劉姓被害人欠4萬元，討債集團對其住處丟擲帶血雞頭與雞蛋，張貼「欠錢不還」紙條，甚至對其親友的自小客車潑漆；蘇姓被害人則以手錶、機車、汽車抵押借款10萬元，月息9%，還另加風險管理費，他還不起，牽連胞弟被恐嚇；林姓被害人欠款5萬元，卻被逼簽下42萬元本票，住處被潑漆，也遭鋼珠槍攻擊。

警方獲報調查後，於22日兵分11路，逮捕陳嫌等8人，搜出借據影本、恐嚇字條、商業本票、切結書等證物，將8嫌移送法辦。

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  • 警方搜出的證物。（記者洪定宏翻攝）

    警方搜出的證物。（記者洪定宏翻攝）

  • 警方破獲暴力討債集團。（記者洪定宏翻攝）

    警方破獲暴力討債集團。（記者洪定宏翻攝）

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