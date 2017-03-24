擁92kg安毒嫌犯無保潛逃 這次法官裁准羈押

2017-03-24 18:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕刑事局日前逮捕跨國運毒犯嫌徐聖傑，起獲重達92.14公斤、黑市價近億元的安非他命，檢方7日訊後向法院聲押禁見，不料法官卻裁定無保請回，徐男隨即變裝潛逃，警方21日才將他再次逮捕。檢方不服聲押結果，向高院抗告成功，原訂22日重開聲押庭，但檢警發現徐男另因施用毒品被判刑7月確定，加上法官庭期無法配合，因此先將他發監執行，今天下午5時重開羈押庭，法官晚間6時許裁准羈押禁見！

警方6日在新北市新莊區一處倉庫，查獲9組金屬電磁模具內，藏有180包安毒，重達92.14公斤，現場逮捕28歲徐聖傑及妻黃意霖，追查發現徐找黃子耀、黃昱晟兩名無毒品前科友人負責報關，計劃走私毒品至日本，兩黃並先赴日準備接運。

徐聖傑夫妻7日下午移送新北地檢署複訊，徐妻1萬元交保，徐被聲押禁見，但新北地院裁定無保請回，檢方提出抗告，並核發拘票，徐男原有一件施用毒品案於去年12月已判刑7月確定，檢方於7日發布通緝，因此21日徐男落網後，即先將他發監執行。

外界質疑，檢察官執行此專案當天，檢方同日也對徐男的施用毒品案發布通緝，聲押不成後，為何不直接將他發監？對此，檢方表示，7日尚未查到徐男遭通緝，8日通緝資料才上線，因此7日院檢都不知道他被通緝，如知他已是通緝犯，就算裁定無保請回，院方也應將他解送至地檢署歸案，不得逕行放人。

檢方指出，發監執行與羈押是兩種不同之程序，並非可互相「替代」的手段，檢方如認為嫌犯有羈押禁見之必要，縱其另有其他案件要執行，通常還是會選擇先就本案聲押，因發監執行「無法限制被告對外通訊」，本案若檢方直接將徐男發監，恐無法避免嫌犯串證。