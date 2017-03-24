機械問題害國三女慘死？ 檢方：不知說法何來

2017-03-24 18:30

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕新北瑞芳一名15歲蘇姓國三女學生，23日摔落基隆客運中車門，車門竟被她撞開，釀成死亡悲劇，外傳門被撞開的原因是「機械的問題比較大」，基隆地檢署24日鄭重澄清，指目前僅目視勘驗，未有任何定見或結論，須待第三公正鑑定單位鑑定報告出爐，才有初步依據，否認已定調為機械問題。

基檢表示，外傳檢警認為機械問題較大，說法不知從何而來，檢察官24日僅勘驗車體結構零件、調閱全車9支監視器、詢問基隆客運技師意見，蓋括了解車門開啟狀況，未做出任何結論。

基檢指出，車門開啟運作是否有瑕疵，將委請專業鑑定單位調查，目前僅看得出來上下兩支曲手門樞移位，至於是否因為螺絲鬆脫、設計不當、機械故障所致，仍需待鑑定報告出來。