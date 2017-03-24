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路口等人被盤查 男子是詐騙集團車手

2017-03-24  18:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局青溪派出所員警，下午巡經桃園區中正、中華路口，見22歲黃姓男子神色緊張、不斷低頭看手機，上前盤查時發現黃男疑似詐騙集團「車手」，手機裡有3筆帳戶訊息，經查已有1筆帳戶被列為警示帳戶，被害人遭騙走15萬元，盤查過程黃男一度想攻擊員警逃走，隨即被制伏並依詐欺、妨害公務罪嫌移送法辦。

黃男供稱，他沒有替詐騙集團提款，只是依綽號「阿林」的男子指示，以每次1000元到2000元不等的代價，幫忙運送工作用手機給負責取款的車手，手機裡有帳戶等資料，車手拿到後就到提款機領錢。

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  • 黃男供稱以1000到2000元代價，替詐騙集團運送手機。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男供稱以1000到2000元代價，替詐騙集團運送手機。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 黃男供稱以1000到2000元代價，替詐騙集團運送手機。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男供稱以1000到2000元代價，替詐騙集團運送手機。（記者鄭淑婷翻攝）

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