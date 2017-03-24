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離奇！婦人失蹤3天 尋獲時竟有隻狗在旁守護

2017-03-24  18:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕離奇！林園區龔姓婦人失蹤3天，救難人員今天下午在鳳鼻頭遺址附近下水道涵洞深處找到她，身旁竟有一隻狗疑似在旁守護，婦人奇蹟獲救生還。

龔姓婦人罹患失智症，21日下午5時在林園區海軍陸戰隊靶場走失，家人向市議員王耀裕求助，王協請海軍陸戰隊99旅、林園分局、林園消防分隊及六龜救難協會飛鷹大隊等多個單位協尋，3天後傳來好消息，過程曲折離奇。

尋獲的六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華表示，昨天剛從合歡東峰搜救行動下山，獲知訊息趕來林園搜尋，一度動用空拍機協尋，今天從監視器發現，21日下午近6時龔婦在社區公園的最後身影，趕到現場查探時，發現草叢疑有人跡走過被折斷痕跡。

搜救人員往前搜尋，發現龔婦遺落的一只鞋子，不久前方沙堆出現一隻穿鞋、一隻赤腳腳印，身形和龔婦相符，但走出大馬路就是不見她的蹤跡。

陳明華看見有下水道涵洞可以彎腰走入，決定進入查看，走了將近100公尺，在頭燈照射下，突然看到50公尺外有一對眼睛與他對看，他嚇了一跳，仔細一看是一隻狗，以坐姿依偎在一個平躺的人影身旁。

陳明華說，他從就近人孔蓋爬出，再從另一靠近人影的人孔進入，發現一個只穿內褲幾乎全裸婦人躺在下水道內，衣服摺放身旁，看她身體還有動作，立即叫來救護車，婦人送醫獲救。

不過狗已不見蹤跡，陳明華分析，婦人沒有外傷，研判狗沒有攻擊意圖，以牠的姿勢伴陪成分比較大。他說，婦人嚴重失溫，依經驗可能產生幻覺及身體燥熱，才會將衣服脫下。

搜救人員說，龔婦為東林社區志工隊成員，熱心公益，2年前失智，她失蹤後每天動員上百人協尋，但都往山上找，沒想到她會走進下水道，3天不吃不喝奇蹟生還，「好人有好報」。

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  • 搜救人員將失蹤3天婦人從下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

    搜救人員將失蹤3天婦人從下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

  • 救難人員將失蹤3天婦人從下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

    救難人員將失蹤3天婦人從下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

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