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約會變再會 少年通緝犯約會閒晃被逮

2017-03-24  18:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕吳姓少年與女友約會，在元長市區閒逛時，因其頸部後方刺有斗大的「義」字相當明顯，加上他涉及毒品案遭通緝，被巡邏員警李鴻毅、役男藍天杰發現盤查，訊後被遞送歸案，約會變再會。

虎尾警分局元長分駐所警員李鴻毅等人執行勤務時，在元長鄉元東路發現一名少年遊蕩，覺得可疑，經盤查時才發現，這名15歲吳姓少年不僅是中輟生，還因涉及毒品案遭通緝中。

吳姓少年被查獲時，一旁還帶著女朋友，原來兩人相約要外出，少年在脖子後方刺有大大的一個「義」字，供稱因為相信朋友才誤入歧途，根本不知道自己被通緝，員警苦勸他改過自新，否則吃虧的一定是自己。

獲悉吳姓少年被通緝，女友心疼不已，要求員警讓他們合照相擁後，才紅著眼獨自離去，警方通知少年家長到警所，訊後解送雲林少年法庭。

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  • 少年脖子後方刺有大大的一個「義」字卻涉毒品案被通緝。（記者廖淑玲翻攝）

    少年脖子後方刺有大大的一個「義」字卻涉毒品案被通緝。（記者廖淑玲翻攝）

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