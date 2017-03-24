教師載學生返家 撞安全島翻車幸無大礙

2017-03-24 17:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉今天發生一起翻車意外，一間高級工商職業學校校內老師下午接近4點時從朴子市往六腳鄉開廂型車載著3名學生返家，卻不慎撞上安全島，導致廂型車翻覆，3名學生送醫檢查後都無大礙，已由學校其他教師載送回家。

警方調查，該名教師載著兩男一女學生從學校出發，行經省道台19線往六腳鄉方向前進，經過朴子大橋後，廂型車卻撞上安全島翻覆；朴子消防分隊隊員獲報後到場將師生救出送醫，幸好都僅輕微擦傷。

警方表示，廂型車駕駛教師並未酒駕，確切肇事原因，尚待調查釐清。