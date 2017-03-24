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第1次好害羞 少男去超商拿了保險套就跑

2017-03-24  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭一名18歲男子在超商偷了一盒保險套，遭逮供稱因第一次買保險套、很不好意思才行竊。檢方考量他犯行輕微，且已與業者和解，予以不起訴。

據《聯合新聞網》報導，18歲林姓男子上月6日到超商拿了一盒標價249元的保險套，未付錢即迅速離開。警方接獲報案循線找上他，他供稱因為交了女朋友，想要發生性行為，但第一次買保險套覺得很不好意思，怕被問起才行竊。

警方以竊盜罪嫌將林男移送宜蘭地檢署，檢方近日偵結本案，以林男犯罪手段平和、危害輕微，事後深表悔悟且已與業者和解，給予不起訴處分，盼林男改過自新。

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  • 宜蘭一名18歲男子在超商偷了一盒保險套，遭逮供稱因第一次買保險套、很不好意思才行竊。圖為保險套示意圖。（資料照，記者陳慰慈攝）

    宜蘭一名18歲男子在超商偷了一盒保險套，遭逮供稱因第一次買保險套、很不好意思才行竊。圖為保險套示意圖。（資料照，記者陳慰慈攝）

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