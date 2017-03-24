中彰接國道廂型車火燒車 火勢猛烈

廂型車在中彰快速公路上火燒車，火勢一度相當猛烈。（民眾提供）

2017-03-24 17:21

〔記者湯世名／彰化報導〕驚險一瞬間！1名林姓男子與女性友人今天下午共乘廂型車，行經省道台74線中彰快速公路往國道3號的匝道時，車頭突然竄出火苗，並迅速蔓延整輛車，林男趕緊將車停到路肩，2人跳車逃生，並趕緊從車廂處搬運生財工具，火勢一度相當猛烈，遠方就可以看到濃煙，消防單位據報派員趕往搶救，迅速將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，起火原因釐清中。

這起火燒車發生在今天下午4時許，1輛廂型車從中彰快速公路駛入國道3號匝道，準備往草屯方向行駛時，車頭突然竄出煙霧與火苗，並迅速蔓延，林姓男子見狀趕緊把車停到路肩，與女性友人趕緊跳車，並打開後車廂搬運工作的生財工具，火勢一度相當猛烈，整輛車被大火吞噬，濃煙竄天，並一度遮蔽匝道路線，後方車輛紛紛放慢車速冒險通過，險象環生。

消防單位據報派出消防員趕往現場，部署水線後朝火燒車灌救，迅速將火勢撲滅，惟整輛車已燒成廢鐵，起火原因已由消防單位進一步釐清。

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