精障男與家人口角 跑到加油站買汽油自焚

精障男與家人口角，跑到加油站買汽油，當場引火自焚。（記者蔡政珉翻攝）

2017-03-24 17:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一名30歲張姓男子，因為精神狀況不穩定，今天下午與家人爭吵後，在家裏頭大吼大叫，雖然鄰居趕緊報警，通知警方到場，不過張男失控後直接衝到住家附近的加油站，購買2公升汽油後，在隨後趕到加油站勸阻的母親、姐姐面前，點燃打火機自焚，幸好加油站員工見狀拿起滅火器撲滅火勢，未釀起大禍，張男全身80％受到燒傷，送醫搶救中。

警方表示，張男罹患精神疾病，情緒不穩定，24日下午突然情緒不受控制，家人嘗試安撫仍無法使他平靜，警方接獲通報指男子狀況有異，不停大聲吼叫，正趕赴現場時，張男已經徒步跑到住家附近加油站購買汽油自燃。

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