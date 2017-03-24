知名洋酒遭偽造竄流市面 網友：以為酒量變好了

2017-03-24 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕台中市警方昨日在彰化破獲一處假酒製造廠，在現場發現洋酒空瓶、數桶洋酒及半成品，起出約翰走路、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威、仕高利達等偽洋酒成品、半成品高達上萬瓶，及其餘贓物，市值達2千多萬元，並逮捕林姓男子等共6人，讓大批網友譁然，引發高度討論。

有網友在臉書社團《爆料公社》指出，台中清水分局偵查隊破獲一個橫跨4縣市的假酒製造集團，要大家小心市面上流竄的假洋酒。

網友赫見大批知名洋酒遭偽造，紛紛留言，「今天喝了蘇格登，讓你夜夜點蓮燈」、「感覺會出現在夜市……套圈圈」、「馬抖，昨天喝了2瓶XR沒醉，想說我酒量變好了，原來是喝到假的」、「還好哥都喝不起」、「太恐怖了，趕快喝杯蘇格登壓壓驚」、「我都在機場和711買，應該沒這麼衰吧」。