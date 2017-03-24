疑車門撞擊後曲手滑脫 國三女掉落命喪輪下
2017-03-24 16:31
〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕新北瑞芳15歲蘇姓國三女學生，23日搭乘基隆客運去補習時，疑因過彎離心力而摔落中車門，車門被撞後，連接門軸與車門的兩根曲手門樞滑脫，下曲手滑脫間距較大，以致蘇女從隙縫掉落身亡，基隆地檢署檢察官24日勘驗車體，拍照存證，再請專家鑑定。
曲手一端鎖死在車門，另一端則用螺絲，把門樞鎖在門軸上，靠著門軸轉動而開關。
事故當下，蘇女跌落階梯，後背撞擊中車門下方，造成下方曲手連接門軸的門樞滑牙移位，門因此被頂開，釀成悲劇。
檢察官24日勘驗車體，並調來一部同型車比較，想了解為何門樞一撞就滑脫，是否原始設計有問題、保養不當、或螺絲沒鎖緊，都是調查的可能方向。
蘇女家屬表示，公車前一站有人下車，到事發處僅兩百多公尺，是否瞬間加速過猛，才導致蘇女遭甩落？另門樞裝設前，法規是否有規定它須耐受的撞擊力？若無，是否應全面體檢？盼檢察官能釐清真相。
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