大樹水源區遭棄62桶廢油泥 警方以車追人
2017-03-24 16:34
〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區一夕之間遭棄置62桶疑似廢油泥，有些被推入水源頭的山溝，地方人士批大樹為水源水質保護區，山區的水直接流入高屏溪攔河堰，不肖人士真該死。環保局表示，將協助清除桶子及追查元兇。
大樹區姑山、小坪、龍目及三和4里於2月18日除夕當天，陸續發現共有62桶53加侖鐵桶，遭棄置路旁或被推入山溝，迄今仍找不到元凶，高市議員林芳如今天邀集環保局、仁武警分局會商善後，要求儘速揪出不肖業者。
姑山里里長賴志文指出，大樹區劃定為水源水質保護區，山區的水都直接流入高屏溪攔河堰，不肖人士在水源頭棄置不明汙泥鐵桶，若不儘速清除，恐會造成水資源汙染。
其中有1個鐵桶疑似推入山溝時破裂，飄散出惡臭，其餘外觀保持完好，少數印有公司名號，鐵桶樣式一致，研判為同一批人所為。
環保局表示，不明汙泥目視為金屬製造業所產生的廢油泥，已經採樣化驗，並已清理16桶，其餘將陸續清除，至於印有名號公司的鐵桶，經查為油品公司賣斷流出。仁武警分局正調閱監視器「以車追人」。
林芳如說，已經委請相關單位在大樹區交叉路口裝置200支新型監視器，以嚇阻不肖人士任意傾倒廢棄物，一旦找到元凶，一定會提出告訴並要求賠償。
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