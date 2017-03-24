「機械的問題比較大」 墜車原因檢警未下定論

2017-03-24 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕就讀基隆市碇內國中的蘇姓女學生昨在搭公車時因車門突然開啟，意外跌落車外遭輾斃，檢警今勘查事故公車，發現公車車門的油壓頂桿，有明顯的螺絲鬆脫，但是否為事故的致命原因，仍有待釐清。

《蘋果日報》報導，針對昨下午發生的這起事故，檢警今對事故公車進行勘查，由於車門上並未有任何按鈕，初步排除是觸碰按鈕導致車門開啟的可能。

檢警也要求公車廠商調來同款車型進行比對，發現事故公車較同款車出現車門油壓頂桿有明顯螺絲鬆脫的情況，疑似因此導致扣環滑落，才引發車門開啟，但這是否就是導致昨日事故的致命原因，檢警僅語帶保留表示「機械的問題比較大」，並未下定論。

警方初步推測，可能是因推擠加上離心力，才導致車門彈開，但針對事故的確切起因，仍要持續調查。