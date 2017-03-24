半百男要開瓦斯自殺 只因沒人聊天

2017-03-24 16:03

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名50歲黃姓男子，因與家人相處摩擦，又嫌沒人傾訴，今中午12時許竟想要開瓦斯自殺，社工接到電話緊急報案，警方趕抵後不斷安撫，最後以天氣做為話題，向黃男說「今天天氣不錯，一起出門走走」，黃男才打消自殺念頭，與警方掏心掏肺。

黃男向警方表示，以前在基隆工作時燒傷，因此沒了工作回永和區居住，今天中午因為和家人吵架，沒有人可以傾訴，突然覺得活在世上沒有意義，才會打電話給社工聲稱要自殺，警消獲報後到場檢測，並無測得瓦斯濃度，黃男經勸導後心情平復，交由社工輔導安撫。

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