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二度被阿姨男友襲胸 少女怒提告

2017-03-24  16:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名15歲少女到新北市新莊區的阿姨家過夜，和阿姨與阿姨男友3人同床而睡，阿姨男友卻在凌晨對她伸出鹹豬手，撫摸她胸部，第一次少女選擇隱忍，沒想到之後二度被襲胸，少女才告訴老師並提告，但因被告已和少女的阿姨結婚，正學習操作怪手且獲少女原諒，新北地院今依對兒少乘機猥褻罪，判男子有期徒刑1年，緩刑2年。

判決指出，103年6月少女到阿姨家過夜，跟阿姨及阿姨的男友同睡一床，凌晨半夢半醒間，少女突然覺得身體裡伸進一隻手，沒想到竟是阿姨男友在偷摸她的胸，她隱忍裝睡沒有跟阿姨說。

後來阿姨搬到台中，前年11月，少女又到台中找阿姨玩並過夜，沒想到阿姨男友竟偷溜進她的房間，又伸手進她內衣摸胸，事後少女告訴老師，老師立即告知少女父母報警處理。但少女最終選擇原諒，男子被依對兒少乘機猥褻罪判有期徒刑1年，緩刑2年，須保護管束並提供60小時義務勞動，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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  • 新北地方法院。（記者陳慰慈攝）

    新北地方法院。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 兒少 新北 未成年 趁機猥褻罪
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