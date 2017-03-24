以為女友和警察曖昧 男抱瓦斯與警對峙遭重判
〔記者張文川／台北報導〕40歲無業男子薛人豪，去年11月凌晨酒後砸毀路邊一輛轎車，又「自以為」獲報到場處理的員警與前女友搞曖昧，憤而反鎖房間、抱著瓦斯桶揚揚言自殺，警、消到場後，他還拿持BB槍朝外射擊、丟擲信號彈恫嚇，對峙6小時才被破門攻堅逮捕；士林地院今依準放火未遂罪，判薛男4年2月有期徒刑。可上訴。
據檢警調查，薛男曾任洗車工，案發時無業，他跟蘇姓前女友分分合合長達17年，收入不穩定的薛男常向蘇女討錢，若遭拒便常揚言「要給妳死」，蘇女去年10月搬到內湖區租屋閃避，但仍被薛男找到，取得鑰匙，蘇女10月底到警局舉報遭薛男家暴欲申請保護令，警方勸她先避居別處以策安全。
去年11月5日凌晨4點多，薛男酒後懷疑自己的汽車被A到，遂以鐵器砸毀路邊的汽車報復，巡邏警察獲報前往處理，薛男竟自行臆測到場的男員警是處理家暴案件的員警，與蘇女有曖昧，因而情緒失控，將自己反鎖由蘇女承租的1樓公寓內，拔掉瓦斯鋼瓶管線，抱著瓦斯桶、手握打火機，要求蘇女出面談判，又揚言要與在場警消同歸於盡，在客廳、廚房與警消對峙。
對峙期間薛男多次扭開瓦斯氣閥逸散大量瓦斯氣，他還至少5度點菸吸菸，菸蒂隨地亂丟，還點燃信號彈朝外丟擲，幾次瞬間引發火光、濃煙，都被消防人員及時隔門噴水噴滅，薛男還持BB槍往外射擊，宣稱「我還有好幾顆手榴彈」，緊張局面對峙至上午10點半，警、消才以聲東擊西方式，攻堅破門衝進屋內壓制薛男。
審理時薛男辯說他當天喝很多酒才酒後誤事，不知自己在做什麼，無意放火，轉開瓦斯氣閥是為了證明裡面有瓦斯，且他有開電扇、冷氣通風，自認逸漏的氣體不足於引爆，信號彈也沒危險性。
但合議庭認為，談判期間消防隊準備的瓦斯偵測器曾發出1、2次濃度過高的警訊，在封閉空間瓦斯達一定濃度時，確實有可能因點火而發生閃爆，現場人士也都有聞到濃重瓦斯味，薛男抽菸後將菸蒂隨意丟棄屋內，毫不在意殘燼引發火苗或氣爆，無視屋外人員與樓上住戶安全，認定他有以煤氣炸毀住宅的不確定故意，且對峙時與警消對答如流，顯未達知失去辨別是非能力的程度，判他有罪，考量他犯後狡辯、態度不佳，重判4年2月。
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標題：以為女友和警察曖昧 男抱瓦斯與警對峙遭重判
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