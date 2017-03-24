清潔隊員站不穩摔落地面 險遭後方資源回收車輾過
2017-03-24 15:51
〔記者佟振國／南投報導〕啊！前面有人！南投縣草屯鎮公所清潔隊垃圾車，昨天下午收運垃圾時，車後的清潔隊員疑似踏板濕滑，一時沒踩穩而跌落路面，受傷橫躺路中，當時後方緊跟著資源回收車駕駛見狀趕緊煞車，驚險瞬間嚇壞路旁倒垃圾的民眾，還好受傷的隊員就醫後頭部輕微撕裂傷，經治療後已出院返家休養。
昨天下午4時許，草屯公所清潔隊垃圾車沿成功路收運垃圾，站在車後負責收垃圾的41歲林姓隊員，突然從車上摔落，在馬路上滾了好幾圈，人倒地還來不及爬起來，後方的資源回收車已經逼近，還好車上駕駛發現同仁倒地受傷，趕緊急踩煞車，才沒有把人輾過去，驚險過程都被道路監視器拍下。
其他隊員趕緊上前幫忙並叫救護車，林姓隊員頭部約2公分撕裂傷，經消防隊員初步止血包紮後送醫救治，幸無大礙。
公所表示，初步調查意外發生原因，可能是收運垃圾時有液體噴濺在清潔隊員所踩的踏板上，未注意踏板濕滑而發生意外，因此會加強隊員執勤安全宣導，避免意外受傷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Envoy to US attends anti-IS meeting
- 詹啟賢：不光明磊落獲取新黨員名冊 是投機取巧
- 邱太三「考妣論」惹議 林全：非行政院立場
- 「不公義年金」公文惹議 林全：盼政府機關正面說明
- 越南廠火災 光隆：不影響客戶交期
- NBA》葛瑞芬被撂倒在地 巴瑞亞遭驅逐出場（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 捷運黃線 納入前瞻基建計畫
- 大巨蛋復工路難行 網媒爆遠雄因「他」不想配合北市府
- 美議員爆料 川普恐被「不經意」監聽
- 友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增
- 邱太三爭議發言 網友：就決定是你了「妣考邱」
- 看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵
- 流標7次 竹南鎮立游泳池標出去了
- 自由廣場》「非外交」部長
- 黨產會：威權統治取得財產 屬於全民
- 時尚織夢2：Louis Vuitton前進羅浮宮
- 天氣多變難結果 屏東瓜農滿臉苦瓜
- 誰都可以！ 富豪透露致富6秘密 「至少要有3份收入」
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- 長安西路都更案 住戶對林洲民提5告訴
- 李明哲赴中失蹤 社團：民進黨政府在幹嘛？
- 周采詩脊椎受創 休養半年婚事卡卡
- 03/24 各報重點新聞一覽
- 棒壇若再分裂 林德福願下台
- Bada嫁嫩夫 柳真Shoo當伴娘催生
- 世大運災防演習 傳蔡英文將親自督軍
- 水環境建設 改善主要河川
- 石門水庫人工增雨 零星難解渴
- 《台股青紅燈》請國發基金改名
- 利菁淚控羅霈穎恐嚇 曹西平一句話突破盲點
- 大甲媽起駕！警發「採訪記者」布條 被譏像「墓紙」
- 南韓練習生挺同婚 露臀喬妹喊愛不分性別
- 城鄉建設 推動浪漫台三線
- 呂文婉7歲女遭利菁嘲諷 嘆世界沒有公理
- 男友心疼侯怡君 爆當年利菁在節目羞辱她
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清潔隊員站不穩摔落地面 險遭後方資源回收車輾過
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分