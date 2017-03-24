清潔隊員站不穩摔落地面 險遭後方資源回收車輾過

2017-03-24 15:51

〔記者佟振國／南投報導〕啊！前面有人！南投縣草屯鎮公所清潔隊垃圾車，昨天下午收運垃圾時，車後的清潔隊員疑似踏板濕滑，一時沒踩穩而跌落路面，受傷橫躺路中，當時後方緊跟著資源回收車駕駛見狀趕緊煞車，驚險瞬間嚇壞路旁倒垃圾的民眾，還好受傷的隊員就醫後頭部輕微撕裂傷，經治療後已出院返家休養。

昨天下午4時許，草屯公所清潔隊垃圾車沿成功路收運垃圾，站在車後負責收垃圾的41歲林姓隊員，突然從車上摔落，在馬路上滾了好幾圈，人倒地還來不及爬起來，後方的資源回收車已經逼近，還好車上駕駛發現同仁倒地受傷，趕緊急踩煞車，才沒有把人輾過去，驚險過程都被道路監視器拍下。

其他隊員趕緊上前幫忙並叫救護車，林姓隊員頭部約2公分撕裂傷，經消防隊員初步止血包紮後送醫救治，幸無大礙。

公所表示，初步調查意外發生原因，可能是收運垃圾時有液體噴濺在清潔隊員所踩的踏板上，未注意踏板濕滑而發生意外，因此會加強隊員執勤安全宣導，避免意外受傷。