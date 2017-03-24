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為闖名號！ 22歲小弟竟率眾追砍堂主級人物

今年1月，葛嫌率小弟持刀前往大安區某日式料理店砍殺駐唱歌手。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-24  15:59

〔記者陳薏云／新北報導〕黑幫氣燄囂張！竹聯幫和堂和興會22歲葛姓幹部，去年率小弟企圖伏殺另名幫派堂主，今年初又疑因駐唱歌手「太吵」，持刀追砍，造成2名歌手身上多處刀傷，新店警分局昨日會同大安分局、中山分局、文山第一分局兵分多路，逮捕葛嫌及旗下小弟等5人，並查扣各式刀械、帳冊、簽賭電腦主機、被害人簽立之本票及帳冊等證物。

警方調查，葛嫌年僅22歲，去年才加入幫派，利用高利貸放款、職棒簽賭賺取暴利，並以通訊軟體架設群組，引誘青少年加入該幫派組織。葛嫌雖非會內領頭人物，卻因敢衝好鬥個性，去年剛加入，為了爭奪地盤，率旗下打手，持刀械埋伏追砍竹聯幫雷堂堂主，造成對方兩名幹部遭砍重傷，葛嫌因此一戰成名，成為和興會重要幹部。

今年1月底，在大安區光復南路某日式料理店外，疑似因不滿該店駐唱歌手音量太吵，竟率眾持刀械攻擊，造成2名歌手身上多處刀傷，四處滋事態度相當囂張，新店警分局調查多時，昨日會同台北市大安分局、中山分局、文山第一分局兵分多路，一舉將葛嫌等5人查緝到案，其中3人更是未成年，訊後依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、毒品及賭博罪嫌移送法辦。

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  • 葛嫌為爭奪地盤，率眾持刀追砍另名堂主。（記者陳薏云翻攝）

    葛嫌為爭奪地盤，率眾持刀追砍另名堂主。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方昨兵分多路，將葛嫌（中）及旗下4名小弟逮捕。（記者陳薏云攝）

    警方昨兵分多路，將葛嫌（中）及旗下4名小弟逮捕。（記者陳薏云攝）

  • 警方查扣證物。（記者陳薏云攝）

    警方查扣證物。（記者陳薏云攝）

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相關關鍵字： 傷害 堂主 殺人未遂 毒品 組織犯罪防制條例 賭博
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