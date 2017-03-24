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「我的家庭破碎了」 醋男2稚子前勒斃同居女友遭訴

2017-03-24  16:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲的蘇姓男子（在押中）與蔡姓女子同居，兩人未婚育有2子，蘇男不滿蔡女瞞著他在酒店工作，還與酒客曖昧互稱「老公」、「老婆」，氣得拿掃把重擊蔡女四肢與腹部，還緊勒蔡女脖子撞牆，蔡女送醫不治，新北地檢署今依殺人罪嫌將蘇男起訴。

警方調查，蘇男從事裝潢工作，與蔡女交往3年半，2人在新北市中和區租套房同居，未辦結婚登記，育有2子，蔡女常在臉書上傳與蘇男及孩子的合照曬恩愛，蔡女因工作之故，常醉醺醺回家，蘇男不知蔡女在酒店工作，對蔡女常酒醉感到不滿。

今年2月12日清晨5時許，蔡女又酒醉回家，蘇男發現蔡女與男酒客臉書有曖昧私訊，才察覺蔡女在酒店工作，2人當著孩子面前大吵，蘇男氣瘋了，先以拳頭朝蔡女腹部猛揍，再拿掃帚痛毆蔡女，並用手掐住她的脖子抓去撞牆，直到蔡女全身癱軟昏厥才驚覺釀禍。

庭訊時，蘇男一開始否認殺人，堅稱毆打女友時不小心下手過重，「我怎麼可能殺死她？我早已將她視為另一半，殺了她我的家庭就破碎了，小孩也沒有媽媽了」，企圖以傷害致死罪減輕罪責。

但檢方解剖遺體後發現，蔡女是頸部遭壓迫窒息死亡，認為蘇男在蔡女遭毆虛弱之際，還掐住她的脖子去撞牆，有致人於死的意圖，蘇男才鬆口承認「殺人」。

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  • 29歲的蘇姓男子（在押中）與蔡姓女子同居，兩人未婚育有2子，蘇男不滿蔡女瞞著他在酒店工作，還與酒客曖昧互稱「老公」、「老婆」，氣得拿掃把重擊蔡女四肢與腹部，還緊勒蔡女脖子撞牆。圖為現場照。（資料照，記者徐聖倫攝）

    29歲的蘇姓男子（在押中）與蔡姓女子同居，兩人未婚育有2子，蘇男不滿蔡女瞞著他在酒店工作，還與酒客曖昧互稱「老公」、「老婆」，氣得拿掃把重擊蔡女四肢與腹部，還緊勒蔡女脖子撞牆。圖為現場照。（資料照，記者徐聖倫攝）

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