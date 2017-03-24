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「愛妳不到就毀掉你！」男冒用照片PO文毀人起訴

2017-03-24  15:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］36歲高姓男子與已婚的阮姓女子有感情糾紛，他在臉書申請2個帳號並冒用阮女照片作為大頭貼，再邀請阮女的臉書好友加入，以阮女的口吻接連PO文「請大家離我遠一點，我專門騙錢騙感情，已有男人被我騙到要自殺」等文章，甚至將性愛影片私訊給阮女恐嚇「妳的朋友很快都會看到」，桃園地檢署檢察官偵結依偽造準私文書、加重誹謗、恐嚇罪嫌起訴高男。

起訴指出，高男冒用阮女照片使用臉書，去年4月間連續PO文，意圖誹謗阮女的名聲，9月間又以私訊傳了兩人交往期間所拍攝的性愛影片嗆公開，阮女氣得對高男提告，質疑高男是追求不成才想毀了她。

高男否認冒用阮女照片，也沒有發表文章及傳恐嚇簡訊，僅坦承性愛影片確實是他拍的；阮女指證歷歷且高男曾對阮女說過「會有報應」，桃檢偵結依偽造準私文書、加重誹謗、恐嚇罪嫌起訴高男。

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  • 高男冒用女子照片PO文毀人，桃檢偵結將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

    高男冒用女子照片PO文毀人，桃檢偵結將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

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