市區驚見逆向車 駕駛嚇到就醫
2017-03-24 14:36
〔記者王駿杰／新竹報導〕又見馬路三寶！一名徐姓男子今天開車行經新竹市民生路、三民路口，赫見單向車道竟有汽車大迴轉後，逆向行駛民生路，讓他與前方車輛駕駛人嚇破膽，紛紛急閃，雖未釀禍，但徐男卻因過度驚嚇，造成胸悶與心跳過快就醫。
警方表示，若違規情事屬實，只要向警方提供影像，告發逆向開車，都會依法開罰600到1800元，提醒民眾逆向開車很容易造成交通意外，別以身試法。
徐男出示行車記錄器畫面，當時他開車在民生路、三民路口迴轉，隨後直行民生路，未料竟看見一輛灰色轎車從三民路口駛出，沿著民生路慢車道逆向迎面而來，大迴轉後再次進入三民路。
徐男飽受驚嚇，在千鈞一髮之際成功閃避，氣得大罵髒話，他之後將車停在中央路，卻出現胸悶、心跳過快等症狀，非常不舒服，只好到醫院就醫檢查，幸無大礙。
「路這麼大條還能開錯」、「箭頭明明就很明顯」，徐男氣憤地說，駕駛人逆向肇事的意外一再出現，多次波及無辜駕駛造成傷亡，他會將影片提供給警方，希望能遏止類似狀況。
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