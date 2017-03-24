疑與太太感情生變 男子汽車旅館上吊亡

2017-03-24 14:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕擔任食品業務員的許姓男子，昨遠從台中住處投宿基隆一間汽車旅館，疑與外籍配偶感情不睦，今天中午被發現以繩索上吊身亡。

基隆市消防局今天中午獲報，基隆市安樂區新好景商務汽車旅館有人上吊身亡。警方趕抵發現，53歲住在台中的食品業務員，以童軍繩在頸部打死結後，另一端繞在蓮蓬頭支架，上吊身亡。

警方勘驗現場無外人入侵，許男今天上午7點還向旅館訂早餐，在房內飲用，未料旅館服務生今天中午敲門未應，開門入內才發現他上吊輕生。至於許為何尋短，警方已通知許住在新北市樹林區的哥哥釐清死因。

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