老字號旅館驚傳燒炭 妙齡女不治

2017-03-24 14:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一間老字號旅館今天下午超過退房時間後，仍有一名女房客沒退房，飯店人員發現房門打不開，通報警方、消防到場，進入屋內後赫見女子倒在床上，明顯死亡屋內還有炭盆；警方初步研判女子燒炭輕生，尋短原因仍待進一步調查。

警方初步調查，該名23歲妙齡女23日獨自投宿旅館，旅館人員沒發現異常，未料今天中午12點退房時間後，女子還沒退房，櫃台人員打電話也沒人接聽，加上房門反鎖，通報警、消破門。

目前警方鑑識人員到場採證，釐清有無外力介入，目前初判為燒炭輕生。

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