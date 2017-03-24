詐騙集團食髓知味 受害民眾氣得報警逮人

2017-03-24 15:11

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市陳姓男子被詐騙集團盯上，聲稱陳男帳戶遭監管，必須提領出現金60萬元，昨天19歲的廖姓車手前往陳男居住社區附近面交取款得逞，沒想到詐騙集團食髓知味，又要再來取款，警方接獲陳某報案後，今天上午現場埋伏逮獲廖姓車手，警詢後依詐欺罪送辦。

警方説，陳姓民眾昨晚慌慌張張到石牌派出所報案，表示接獲詐騙集團佯稱健保卡遭冒用，同時結合假冒檢警詐欺手法，由於陳某擔心涉及「洗錢」，昨天依指示提領60萬元到指定地點交付，也在住家附近便利超商接收詐騙集團傳真，假冒「臺北地檢署之監管文書」，沒想到又約了今天再取款。

石牌所長陳世偉深入了解，立刻組成立專案小組，調閱該取款車手的影像，也請陳某今日配合警方誘捕車手，今天清晨7名員警分別於被害人家中附近埋伏、跟監，陳某家中也有警員指導如何應付詐欺電話。

警方說，詐騙集團果然來電要求陳某至華南銀行提領150萬元面交，上午10時20分許陳某於指定地點交錢後，員警隨即一擁而上，將廖姓車手以詐欺罪嫌現行犯逮捕歸案，全案依詐欺罪嫌送辦。