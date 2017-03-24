廢鐵變新車路上奔馳 竊車集團大搞借屍還魂

2017-03-24 14:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑事警察大隊偵四隊，今日宣佈偵破在嘉南、高屏等地區專門收購事故車輛，再以竊盜變造方式「借屍還魂」的不法集團，逮捕陳嫌、李嫌、黃嫌及王嫌等4人，起獲失竊並遭變造車輛等4部證物。

警方表示，刑事警察大隊也成立有「車輛鑑識查緝」專責小組，可提供監理所、中古車認證車商，疑似問題車輛車體結構、管制字號等相關檢查和諮詢服務。

市刑大偵四隊是根據大數據資料庫，清查重大事故車輛後續流程時，發現一輛三菱廠牌的轎車，在103年4月間，因車主停車不慎，自機械式停車場一樓摔落地下室，轎車當場變成廢鐵，但卻於1個月後在路上正常使用。

警方循線追查，發現以陳姓、李姓犯嫌為首的犯罪集團，低價收購事故車，取得合法車籍，再竊取同廠牌、同型式車輛，至車輛解體工廠，切割或重新打刻事故車身號碼、引擎號碼，再擺放到他們位在台南的車行，以市價行情販售給不知情同行及消費者，牟取暴利。

本案經北市刑大偵四隊跟監、蒐證，又再查出某自小客車車主99年酒駕上國道，追撞化學油罐車，全車撞毀，但集團以相同手法作案流程牟利。

警方日昨逮捕陳嫌等4人，全案依竊盜、偽造文書、贓物、詐欺等罪嫌，移送台南地方法院檢察署偵辦。

警方事後則查出失竊的三菱轎車車主，通知前來指認，來自越南的黃姓女新住民說，轎車是她結婚周年紀念買的新車，車上盡是滿滿的幸福回憶，所以她一眼就認出車子特徵，瞬間喜極而泣，一再向警方表示感謝。