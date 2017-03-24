| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

廢鐵變新車路上奔馳 竊車集團大搞借屍還魂

2017-03-24  14:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑事警察大隊偵四隊，今日宣佈偵破在嘉南、高屏等地區專門收購事故車輛，再以竊盜變造方式「借屍還魂」的不法集團，逮捕陳嫌、李嫌、黃嫌及王嫌等4人，起獲失竊並遭變造車輛等4部證物。

警方表示，刑事警察大隊也成立有「車輛鑑識查緝」專責小組，可提供監理所、中古車認證車商，疑似問題車輛車體結構、管制字號等相關檢查和諮詢服務。

市刑大偵四隊是根據大數據資料庫，清查重大事故車輛後續流程時，發現一輛三菱廠牌的轎車，在103年4月間，因車主停車不慎，自機械式停車場一樓摔落地下室，轎車當場變成廢鐵，但卻於1個月後在路上正常使用。

警方循線追查，發現以陳姓、李姓犯嫌為首的犯罪集團，低價收購事故車，取得合法車籍，再竊取同廠牌、同型式車輛，至車輛解體工廠，切割或重新打刻事故車身號碼、引擎號碼，再擺放到他們位在台南的車行，以市價行情販售給不知情同行及消費者，牟取暴利。

本案經北市刑大偵四隊跟監、蒐證，又再查出某自小客車車主99年酒駕上國道，追撞化學油罐車，全車撞毀，但集團以相同手法作案流程牟利。

警方日昨逮捕陳嫌等4人，全案依竊盜、偽造文書、贓物、詐欺等罪嫌，移送台南地方法院檢察署偵辦。

警方事後則查出失竊的三菱轎車車主，通知前來指認，來自越南的黃姓女新住民說，轎車是她結婚周年紀念買的新車，車上盡是滿滿的幸福回憶，所以她一眼就認出車子特徵，瞬間喜極而泣，一再向警方表示感謝。

廣告
  • 轎車自機械式停車場一樓摔落地下室摔成廢鐵。（記者劉慶侯翻攝）

    轎車自機械式停車場一樓摔落地下室摔成廢鐵。（記者劉慶侯翻攝）

  • 轎車翻落摔成廢鐵。（記者劉慶侯翻攝）

    轎車翻落摔成廢鐵。（記者劉慶侯翻攝）

  • 被以借屍還魂手法改變造後的同型車。（記者劉慶侯翻攝）

    被以借屍還魂手法改變造後的同型車。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 事故車 台北 汽車 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：廢鐵變新車路上奔馳 竊車集團大搞借屍還魂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.