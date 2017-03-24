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租屋淪為大麻繁殖場 南投檢方跨轄破案

2017-03-24  14:07

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署檢察官張鈞翔，在偵辦毒品案件中，發現家住竹山的連姓嫌犯（約30歲）涉及私自培育、栽種大麻，遂指揮南部打擊犯罪中心及台中市警察局第6分局，在連嫌位於台中市南區租屋處進行搜索，當場查獲大麻成品、半成品，今日訊後，依毒品罪嫌向法院聲押獲准。

據調查，連姓在去年11月間，至國外網站，以新台幣1487元之價格，換算英鎊為70元，訂購大麻種子，在其台中市南區租屋處開始進行播種，再將大麻植株葉及嫩莖予以陰乾而製成大麻對外販售，儘管嫌犯否認單獨作案，並無同夥，惟檢警不採信，正擴大偵辦中。

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  • 南投檢方指揮警方在台中偵破1起大麻案，逮捕連姓嫌犯，並起出大麻成品與半成品。（記者謝介裕翻攝）

    南投檢方指揮警方在台中偵破1起大麻案，逮捕連姓嫌犯，並起出大麻成品與半成品。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投檢方指揮警方在台中偵破1起大麻案，逮捕連姓嫌犯，並起出大麻成品與半成品。（記者謝介裕翻攝）

    南投檢方指揮警方在台中偵破1起大麻案，逮捕連姓嫌犯，並起出大麻成品與半成品。（記者謝介裕翻攝）

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