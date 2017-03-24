女騎士一個三寶鬼切！3台車都遭殃

2017-03-24 14:53

〔記者陳薏云／新北報導〕到底誰是三寶？新北市永和區環河西路昨晚發生一件車禍，53歲陳姓女子開著休旅車行駛在內側車道，突然一輛機車切近，隨即兩車發生碰撞，一旁的計程車也遭到波及，造成3車受損，後方車輛將行車紀錄器PO上網，表示「影片證據可以清楚顯示是誰的問題！」

影片中，24歲洪姓女騎士，疑似未打方向燈就往內側車道切，因此與休旅車發生碰撞，機車倒地後，更波及到外車道的計程車，造成後車門毀損，所幸洪女僅輕微擦傷，送醫後無大礙。據PO網的網友表示，休旅車駕駛說：「完全不知道發生什麼事」，洪女則說「她有看後照鏡確認後方沒車，才往左切進內車道」，看過影片的網友認為「機車的問題比較大」、「切車道沒在看也沒打方向燈，這騎法很糟糕！」

警方表示，到場後洪女四肢輕微擦傷，由救護車送往永和耕莘醫院治療，並無生命危險，另洪女及陳女皆無酒駕情事，詳細車禍原因仍待釐清。