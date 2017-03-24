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大嫂婚外情 「小叔」糾眾擄走「小王」

2017-03-24  13:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］33歲楊姓男子得知黃姓大嫂與已婚的黃姓男子交往，不滿哥哥被「戴綠帽」，104年10月13日晚上11點，找來高姓等6名友人，分乘2輛車直搗黃男位於桃園市觀音區的公司堵人，趁他下班開車離開時砸車、毆人還搶走手機、現金，並將黃男擄到附近公園逼簽300萬元本票，桃園地檢署檢察官偵結依強盜罪嫌起訴楊男等7人。

起訴指出，楊男等人看到黃男開車出來，分持棍棒、刀械將車砸爛，打開車門確認黃男身分後，避免警衛報案，楊男指示友人守住警衛室，楊男等人把黃男拖下車圍毆，擄到附近公園質問「你有沒有跟我大嫂交往」，逼他簽下3張、面額100萬元的本票並搶走皮包、手機。

見黃男乖乖簽下本票，楊男恫嚇「好險你願意簽，等你老婆來就不只300萬元」、「還好你有簽，不然酒瓶就差在你頭上」；黃男被載到超商丟包後報警逮人。

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  • 楊男找來友人替哥哥教訓「小王」，7人全被桃檢起訴。 圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    楊男找來友人替哥哥教訓「小王」，7人全被桃檢起訴。 圖為桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

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