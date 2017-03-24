詐團捐款社福機構求心安 仍遭警破獲扣千萬名車

2017-03-24 14:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢警分局查獲詐騙集團首腦李姓、陳姓男子，起出現金50萬元，查扣市價千餘萬元的保時捷、奧迪、BMW等名車，警方說，詐騙集團在中國的珠海、深圳設置話務機房，為了疏通人脈，他們還曾捐款24萬人民幣給珠海市社會福利中心。

中壢警分局與刑事局電信偵查大隊組成專案小組，從去年開始監控以李姓（40歲）、陳姓（50歲）男子為首的詐騙集團，也陸續查獲數十名假冒檢察官名義的取款車手，今天凌晨警方兵分多路，同步搜索多處，逮回李姓、陳姓男子與兩名車手。

警方說，犯嫌在中國珠海、深圳設置話務機房，對台灣民眾以假冒公務人員的老套手法詐騙，得手後就派車手負責取款或領錢。今天除查扣現金50萬元、人民幣3萬3000元、港幣3萬元、存款169萬元外，還有4輛名車。

另外，李姓男子住處還有多張珠海市民政局開立的「珠海市社會福利中心」捐款收據，警方計算，捐款總金額高達24萬人民幣；李男供稱，他從事詐騙工作，偶會感到良心不安，才會捐出一些不法所得，盼能為自己積一點功德。

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