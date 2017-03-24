聲東擊西大失敗！毒犯自動上繳K菸有陰謀

2017-03-24 13:31

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名59歲陳姓男子，前日站在北宜路一段路邊形跡可疑，警方上前盤查，陳男超主動交出吸食過的K菸一枝，但他左手不斷擺動，警方才發現原來他趁亂丟棄刑罰更重的海洛因毒品，所幸警方眼尖，將他逮捕歸案。

警方調查，陳男為毒品人口，當時看到警方向前，假意配合從隨身包內拿出一枝吸食過的K菸，警方隨即呼叫警力要將陳男依毒品罪嫌帶返，卻注意到陳男手部不斷擺動，才發現他趁隙想將身上的海洛因及K他命丟棄，被警方一舉查緝，陳男直呼「計謀失敗」，並依違反毒品危害防制條例送辦。

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