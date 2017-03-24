「陽岱鋼」為何跑給警察追﹖ 原來是...

2017-03-24 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕王姓通緝犯喜愛棒球，一直視旅日球星陽岱鋼為榜樣，甚至模仿其穿著及舉態，加上長相酷似，常讓路人誤認追呼，使其竊竊自喜，有身為巨星感覺，未料前晚在街頭，遇到以為撞見偶像而上前打招呼的巡邏員警時，竟拔腿狂奔，員警未能親眼目睹偶像陽岱鋼，卻誤打正著查獲詐欺通緝犯。

台中市第五分局水湳派出所警員瓦力司‧比尤、陳彥縉兩人，前晚巡邏經過中清路、大鵬路口，見長相酷似旅日球星陽岱鋼的27歲王男獨自行走，都是死忠球迷的兩人極為興奮，以為捕獲夜遊台中的野生陽岱鋼，立即向前準備跟偶像打招呼。

未料偶像見員警靠身，竟拔腿往水湳市場方向狂奔，兩人直覺可疑自後追趕攔下，驚見王男雖非偶像陽岱鋼，長相竟有90％相似度，經電腦查詢年籍資料，發現是上月才遭台中地檢署發布的詐欺通緝犯。

原居住屏東縣的王男表示，國中時期熱中打棒球，曾為校隊一員，國中畢業後對讀書沒有興趣，未繼續升學，從事建築臨時工，因本身喜愛棒球活動，一直視旅日球星陽岱鋼為榜樣，模仿其穿著及舉態，且因外表及長相酷似，常讓路人誤認追呼，讓他竊竊自喜，有身為巨星感覺。

王男供稱，因長年居住在外，未收到法院通知未出庭，最近因有員警至其戶籍地址打探下落，讓他有防備之心，深怕遭查獲進監獄，只是因酷似陽岱鋼而讓追星的員警意外查獲，王男不後悔的表示，「我就是喜歡這個打扮。」警方則在訊後將他解送歸案。