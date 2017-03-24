國中女摔落公車遭輾死 家屬：妹妹在「拉」姊姊

姑姑安慰蘇女妹妹，盼她別自責。（記者吳政峰攝）

2017-03-24 12:58

〔記者吳政峰／新北報導〕15歲蘇女23日與13歲妹妹搭乘基隆客運，返回新北瑞芳，疑過彎重心不穩，姊妹倆跌落後車門階梯，蘇女竟撞開車門，摔落路面致死，車內監視畫面顯示，蘇女妹妹有伸手動作，一度被外界解讀為嬉鬧推擠，但今日家屬表示，妹妹是要「拉」回姊姊，盼眾人切勿錯誤解讀。

蘇女姑姑表示，蘇女妹妹還原現場，指當時過彎沒站穩，跟姊姊一同跌倒，她試圖拉一把，卻失之交臂，心理非常自責。

新北瑞芳上天里里長林瑞明說，妹妹救姊未果，還被誤解為推了一把，壓力很大，但她仍堅強陪伴甚至安慰父母親，看在眼裡很不捨。

另名家屬認為，姊妹感情非常好，大家只看案發5秒影片，就看圖說故事，有沒有想過妹妹的感受？如果妹妹當下拉到姊姊，搞不好也被拖下去。

蘇女堂哥指出，肇事的1062班次基隆客運才出廠一年，由台北發車，目的地是金瓜石，這條路線的乘客除了我國人，另有許多外國遊客，但車門竟一撞就開，正常嗎？基隆客運應立即體檢同型車體，保障乘客基本安全。

另事發時，一度傳出跌倒的兩人是蘇女和同學，家屬24日表示，被離心力甩落的是蘇女姊妹，死亡的蘇女背對門，妹妹則面對姊姊。

基隆地檢署檢察官為求慎重，仿傚「蝶戀花」模式，調來一部同型車到現場比對，預計下午勘驗，替家屬找真相。