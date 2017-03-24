護家盟質疑釋憲辯論預設立場 逾越大法官權限
2017-03-24 12:08
〔記者謝君臨／台北報導〕大法官會議今針對同性婚姻釋憲案，召開憲法法庭言詞辯論，護家盟認為，釋憲議題已預設立場，不公平與不公正，逾越大法官權限，且背離民意，呼籲大法官拿出勇氣與風骨，當民族英雄，而非留下污點的歷史罪人。
護家盟表示，釋憲未審已不公正，且有違法之虞，其中包含議題設定預設立場，逾越大法官權限，有違法之虞，以及釋憲流程設計不公正等幾方面。
護家盟首先針對議題設定的預設立場表示，釋憲的本質是進行違憲審查，亦即大法官拿既有的憲法法條進行核對，當初聲請人祈家威聲請釋憲的要旨，「不給予同性結婚登記是違憲的」，如今釋憲題綱的前提設定卻是「民法第4篇親屬第2章婚姻規定是否容許同性別二人結婚」，這兩個是風馬牛不相及的兩個議題。
其次，題綱的最後結論竟然冒出「如果立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶）」，無端的跑出新的制度或專法，明顯逾越了大法官「違憲審查」、「核對憲法」的職權。
其三，對於專法問題，護家盟同意需要經過討論，但前提是必須合理與合法，反對任何單位逾越權限，不當提出越權建議。
此外，護家盟也認為本次鑑定人不公，指這次共邀6位，至少正反意見的雙方要勢均力敵，令人遺憾的是，沒有半個反對者。雖然有3位提出一些異議，但仍是贊成專法，全部都有預設的立場。其中2位立場鮮明，完全贊成同性婚姻，一面倒的看不到表達護家方意見與立場的鑑定人。
護家盟強調，同性婚姻並不是世界潮流，同志性行為納入中小學性教育，德國日前有150萬家長上街示威抗議，巴黎有150多萬人反同婚，羅馬尼亞300萬人請願反同婚，難道台灣一定要推動同婚法，等通過一段時間後，教育繼續被扭曲，台灣民眾才會如法國、德國、羅馬利亞民眾上街頭去示威抗議嗎？
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