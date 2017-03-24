起訴馬英九被律師投書挑戰 北檢「謝謝」指教...

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件，認定馬英九涉嫌洩密，予以起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-24 11:58

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署認定前總統馬英九僅因與立法院前院長王金平的理念差異，為圖「滅王」而涉嫌教唆前檢察總長黃世銘洩漏偵查秘密，本月14日依教唆洩密等罪起訴馬英九；國際法權威學者、律師陳長文投書媒體，指檢方拿「政壇傳聞」來推測「犯意」；北檢澄清認事用法均有所本，並「謝謝」身為國際法碩彥的陳長文，不吝為文指教刑事案件。

本月14日，馬英九被北檢起訴後，陳長文分別於16日及17日，兩度針對北檢起訴馬英九教唆洩密案投書媒體，指「起訴書第一頁，就直指馬因施政無法貫徹，遂以司法關說案意圖撤銷王金平之黨籍，使其喪失立法院長職位。檢方拿政壇傳聞來推測犯意，顯失允當」。

陳長文在投書中還提及，「檢方起訴書寫得認真，但其中的臆測、部分邏輯令人費解，亦未持平呈現有利被告的論點」。

為此，北檢特地公開澄清，強調檢察官辦理刑事案件，對被告有利及不利的事證，均詳加蒐集、調查及斟酌，嚴守證據法則，致力於發現真實，針對認定馬英九主觀上有不法之犯意的部分，在起訴書上均有詳細說明論據，證據清單一一列明認定馬英九的犯罪事實之各項供述及非供述證據，認事用法均有所本，可供考據驗證。

北檢表示，刑法第57條有明文規定，科刑時應以行為人的責任為基礎，審酌其犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，馬英九洩密案絕非以「政壇傳聞」來推測「犯意」，起訴書敘明馬英九的犯罪動機及目的，是基於法律規定，與被告犯罪事實及量刑等判斷皆有關，並非無端記載或臆測推斷。

北檢新聞稿中指出，陳教授（指陳長文）為國際法碩彥，素來關懷國事，不吝為文指教，語重心長；針對陳長文投書中提及「檢方起訴書寫得認真」；北檢則回應表示，「陳教授文內並肯定本案檢方起訴書寫得認真，激勵檢察同仁勤謹奮進，面事不避，鼓勵後進，謹致謝忱。」