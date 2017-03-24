快取寶負責人欠百億逃香港 北區自救會股東提告
2017-03-24 11:57
〔記者陳慰慈／新北報導〕設置在台北捷運與雙北各據點的智慧型取貨儲物櫃服務商「快取寶」，負責人孫岳澤傳出周轉不靈「落跑」出境，北部地區20多名股東組成自救會，今天上午至新北地檢署按鈴申告孫岳澤及常務董事王木生，涉嫌背信、詐欺與違反銀行法等罪，痛批孫、王讓他們畢生積蓄化為烏有，不敢告訴家人，「想要跳樓自殺」。
北部地區一名股東說，北區股東共有70、80人，王木生是北區股東聯絡人，投資者都是透過王，一個拉一個入股，王承諾按公司盈利分紅，一年分紅2次，每人投資金額百萬元起跳，直到看到新聞，才知道孫岳澤「落跑」，後來也聯繫不上王，才驚覺「事情大條」了，到現在都不敢告訴家人，就怕「家破人亡」。另一名杜先生則說，他投資孫的公司約7、8年，每年增加投資比例，前後投資850萬元，慶幸的是3月10日領到的紅利支票還能兌現。
2名媽媽股東則激動表示，「快取寶」都設置在捷運站，她們相信有政府把關，所以拿房子去貸款借錢投資，沒想到公司負責人卻倒債「落跑」，認為孫、王根本是假藉資投之名、行吸金之實，害她們的老本都沒了，難過地想跳樓自殺。
孫岳澤15日跳票，他在臉書自爆帳面票據積欠約100億元，夫妻倆已疑已出境香港，引發投資人恐慌，檢調昨前往孫的別墅搜索，已無人在家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 護家盟質疑釋憲辯論預設立場 逾越大法官權限
- 起訴馬英九被律師投書挑戰 北檢「謝謝」指教...
- 資優生慘死客運輪下 祖父母悲傷來回找遺物...
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 好天氣剩今天 週末「非常溼冷」
- 經典賽》荷蘭不當使用重要戰將 美媒：洋基不爽
- 【輕輕一瞬】遺忘餅
- 2017巴塞爾錶展專輯1：百年Baselworld 型之有年1
- 美抗IS聯盟 駐美代表高碩泰在美國務院公開亮相
- 《雙北論壇》朱立倫提「大台北水公司」 柯文哲︰喬好就好
- 黨產會聽證會 國民黨：接收轉帳日產是戰爭賠償
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 南應大服設展 極光、空污、原住民等元素上身
- 推動閱讀 慈濟贈書台南學甲等21校
- 靜候美國會表決健保案 歐股收紅
- 少女天生沒陰道 捅一刀意外懷孕生子
- 楊麗菁拍戲傷身 高齡發願念碩士
- 騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌
- 三星蔥油餅鄉餅商標 開放在地業者申請
- 國民黨：支持溫和漸進、社會和諧的年金改革
- 【天使圓舞曲】傳愛行動
- 投縣爭大餅 中興新村活化受關注
- 放寬農藥殘留標準 恐打擊茶葉輸出
- 《台股青紅燈》請國發基金改名
- 世界盃資格賽》保利尼歐帽子戲法 巴西穩坐榜首 （影音）
- 3000元註冊「藍眼淚」 食品茶飲付錢才能用
- 統一獅季前分析》速度野球 獅拚腳力
- 友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增
- （贈獎）防彈成軍4年大廝殺 節目互嗆腿短胖得像豬
- 苗縣台61線白沙屯通霄段 明年2月通車
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 嘉市納入鐵路高架化 嘉縣續爭「5大亮點」
- MLB》敲安也要嗆主審 散步離場霸氣外漏（影音）
- 陳昭婷哪來借膽 竟敢對孫翠鳳做這件事
- 前瞻基建挨批綁樁 林全：建設不分藍綠
- 賺很大！《美女與野獸》吸金勝動畫 女主角可以分這麼多...
- 春季珠寶新賞1 ：Chaumet情愛繾綣
- 《觀察筆記》—音樂的大港
- 莎莉賽隆《玩命8》超邪惡 本尊暖抱粉絲玩自拍
- 單親苦讀 躍上台大環工所榜首
- 顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：快取寶負責人欠百億逃香港 北區自救會股東提告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分