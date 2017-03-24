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快取寶負責人欠百億逃香港 北區自救會股東提告

2017-03-24  11:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕設置在台北捷運與雙北各據點的智慧型取貨儲物櫃服務商「快取寶」，負責人孫岳澤傳出周轉不靈「落跑」出境，北部地區20多名股東組成自救會，今天上午至新北地檢署按鈴申告孫岳澤及常務董事王木生，涉嫌背信、詐欺與違反銀行法等罪，痛批孫、王讓他們畢生積蓄化為烏有，不敢告訴家人，「想要跳樓自殺」。

北部地區一名股東說，北區股東共有70、80人，王木生是北區股東聯絡人，投資者都是透過王，一個拉一個入股，王承諾按公司盈利分紅，一年分紅2次，每人投資金額百萬元起跳，直到看到新聞，才知道孫岳澤「落跑」，後來也聯繫不上王，才驚覺「事情大條」了，到現在都不敢告訴家人，就怕「家破人亡」。另一名杜先生則說，他投資孫的公司約7、8年，每年增加投資比例，前後投資850萬元，慶幸的是3月10日領到的紅利支票還能兌現。

2名媽媽股東則激動表示，「快取寶」都設置在捷運站，她們相信有政府把關，所以拿房子去貸款借錢投資，沒想到公司負責人卻倒債「落跑」，認為孫、王根本是假藉資投之名、行吸金之實，害她們的老本都沒了，難過地想跳樓自殺。

孫岳澤15日跳票，他在臉書自爆帳面票據積欠約100億元，夫妻倆已疑已出境香港，引發投資人恐慌，檢調昨前往孫的別墅搜索，已無人在家。

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  • 「快取寶」負責人倒債「落跑」，北部地區股東組成自救會，至新北地檢署按鈴提告，因不敢讓家人知道，均不願讓記者拍照。（記者陳慰慈攝）

    「快取寶」負責人倒債「落跑」，北部地區股東組成自救會，至新北地檢署按鈴提告，因不敢讓家人知道，均不願讓記者拍照。（記者陳慰慈攝）

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