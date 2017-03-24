選舉散播不實訊息 苗縣議員陳碧華被判6月
2017-03-24 12:10
［記者楊政郡／台中報導］104年立委選舉，苗栗縣第一選區出現五搶一局面，現任苗栗縣議員陳碧華，出任國民黨籍候選人陳超明競選總部副主任委員，涉嫌散佈不實訊息，影射候選人康世儒收民國黨的錢、又允諾民進黨，參選只是要攪局，要暗助民進黨杜文欽當選。苗栗地院依違反選罷法判陳6月徒刑，台中高分院維持原判。全案仍可上訴。
據了解，第九屆立委選舉苗栗縣第一選區五選一，而其中國民黨陳超明（當選）、民進黨杜文卿、民國黨康世儒是外界評估實力較強3人，而康世儒的參選令外界視為可左右這次藍、綠版圖的關鍵。
判決書指出，康世儒完成登記參選後，陳碧華12月3日收到陳漢璋（同案已被判有期徒刑4月，緩刑2年，向公庫支付3萬元，褫奪公權1年確定）以LINE通訊軟體傳送3則文字訊息，將訊息整理成一則後散佈。
大致是「據說康先拿民國黨3000萬，最近碰到幾位民進黨朋友說，康再透過鄭祖明及康世明關係，在民進黨國會過半的大目標下，取得民進黨的錢及允諾，康暗樁全幫杜，等同棄選，竹南人要團結，竹南不能被賣掉，有勞私下、適時的將此訊息傳播出去，竹南真的不能沒立委，不管真假這是很有可能的事」等語。
接續將上述訊息以LINE通訊軟體發送上「公館社區拼貼家族」、「竹南獅子會理監事暨會員」、「陳超明立委＠LINE軍機處」、「舞動青春協會」等各群組，足以毀損康世儒名譽及影響該選舉區選民對候選人康世儒品德操守及政治形象之判斷，案經康世儒提起告訴。
陳無法證明上述所說為實，也未經查證，犯行明確，台中高分院駁回陳某上訴，維持原判。
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