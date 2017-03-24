用Apple防中國監控？ 詐團回台設機房 屏警大陣仗逮人

2017-03-24 11:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕中國對詐騙犯重判，詐騙集團紛紛轉移回台灣設立詐騙機房，屏東縣刑警大隊前往台南市，一舉逮獲蔡姓主嫌等12名詐欺成員，查獲18台清一色的Apple手機、平板等設備，嫌犯說，怕被監控，所以不敢用中國手機，法官訊後今天已裁准蔡明遠等2人羈押，全案正擴大偵辦。

屏東刑事大隊科偵隊長張程湧表示，蔡姓（25歲，有詐欺前科）、丁姓（32歲，有詐欺前科）兩主嫌擔任詐騙集團的機房負責人，在台南市高級住宅區以1個月4萬5000元租用透天豪宅，以集團式管理，統一由車輛接送，3餐由專人負責，成員不准外出，並且在房屋周遭架設了3台監視器以躲避查緝，屏東警方歷經連日來的跟監、埋伏，發現了詐騙機房，調派了屏東保安隊霹靂小組及刑大幹員，以攀降及乘坐雲梯車高空攻堅方式攻堅，順利逮捕了成員9男3女。

張程湧指出，嫌犯利用網路平台自動撥號系統，對中國不特定人的電話進行撥號，再以郵件尚未領取為由，要受騙人依語音指示回撥，並轉接至該詐欺機房，改由假冒中國郵政局人員，套取對方姓名及資料後，再假冒公安人員要求付款。

嫌犯因為怕中國監控手機及平板，因此使用的都是Apple的智慧型手機及平板，由於在國外詐騙可能被送往中國判重罪，因此才回到台灣設機房，全案警方正擴大追查。

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