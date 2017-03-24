| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

拖吊車把愛車拖壞！女子稱報案失敗原因是...

2017-03-24  11:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名黃姓女子上網爆料，前天下午將愛車停在新店區中正路的限時停車格裡，超過時間未移走，因此有拖吊車來拖吊，黃女同事向拖吊人員表示，「車子底盤低，可能會毀損」，沒想到拖吊人員硬拖，果真造成車輛前方毀損，黃女氣得直呼要報警，卻被現場警察說「我就是警察，不用報警」，因此在網路上引起討論。

黃女表示，「拖車司機說他自己很專業，但是來回連插三次插銷進去都用不好！最後一次直接硬拉我的車... 把我前保桿往前拉出來... 還刮到前方飾條」，黃女氣得向現場林姓員警表示要報警，林員則稱「我就是警察，不用報警」，並向黃女解釋，此為民事糾紛，並非車禍，並替黃女抄錄拖車駕駛資料，以利雙方聯繫。

黃女後跑到派出所希望索取車禍三聯單，遭警方婉拒，警方表示，因拖吊作業造成的毀損，不屬於車禍事故，屬單純民事糾紛，所以當下交通隊警員並無法依車禍案件受理，另外拖吊作業委外經營，也已與業者簽約，若拖吊作業上造成車輛毀損，將由業者全權負責賠償問題。

廣告
  • 黃女的車子底盤低，拖吊時遭拖吊車刮花毀損。（記者陳薏云翻攝）

    黃女的車子底盤低，拖吊時遭拖吊車刮花毀損。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拖吊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：拖吊車把愛車拖壞！女子稱報案失敗原因是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.