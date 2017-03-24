拖吊車把愛車拖壞！女子稱報案失敗原因是...

2017-03-24 11:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名黃姓女子上網爆料，前天下午將愛車停在新店區中正路的限時停車格裡，超過時間未移走，因此有拖吊車來拖吊，黃女同事向拖吊人員表示，「車子底盤低，可能會毀損」，沒想到拖吊人員硬拖，果真造成車輛前方毀損，黃女氣得直呼要報警，卻被現場警察說「我就是警察，不用報警」，因此在網路上引起討論。

黃女表示，「拖車司機說他自己很專業，但是來回連插三次插銷進去都用不好！最後一次直接硬拉我的車... 把我前保桿往前拉出來... 還刮到前方飾條」，黃女氣得向現場林姓員警表示要報警，林員則稱「我就是警察，不用報警」，並向黃女解釋，此為民事糾紛，並非車禍，並替黃女抄錄拖車駕駛資料，以利雙方聯繫。

黃女後跑到派出所希望索取車禍三聯單，遭警方婉拒，警方表示，因拖吊作業造成的毀損，不屬於車禍事故，屬單純民事糾紛，所以當下交通隊警員並無法依車禍案件受理，另外拖吊作業委外經營，也已與業者簽約，若拖吊作業上造成車輛毀損，將由業者全權負責賠償問題。