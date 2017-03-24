早餐店老闆殺妻自刎案 警火速啟動犯罪關懷機制

2017-03-24 11:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕位於基隆市樂利三街的一家早餐店，爆發劉姓老闆殺妻自刎案後，基隆市警四分局分局長曾榮泰第一時間指派犯罪被害保護官羅軒偉到場關心、慰問家屬，並啟動犯罪被害關懷協助機制。

基隆市警四分局犯罪被害保護羅軒偉今天上午7點多到急診室，關心被父親砍傷的23歲大女兒。

羅軒偉指出，他除了關心被父親砍傷的劉女傷勢外，並告知劉的姑姑，可以求助地檢署犯罪被害人保護協會，他也請社工協助安撫傷者與其20歲妹妹的情緒，啟動犯罪被害關懷協助機制。

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