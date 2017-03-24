見警就滑手機裝鎮定 她身上飄異味被發現...

2017-03-24 11:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄新興警分局中正所巡佐林英新昨深夜和同仁巡邏時，發現一部汽車違停，一旁有2男1女，趨前盤查，侯姓女子雖故作鎮定假裝在滑手機，但林員聞出侯女身上有拉K、類似塑膠燒焦的毒品味，立刻通知女警到場支援，侯女見吸毒犯行無法掩飾，主動交出一批K他命與一粒眠46粒等毒品，全案擴大偵辦中。

昨天深夜11時許，新興區復興一路的統一超商前一台白色轎車紅線違停，3名可疑男女在車旁不斷撥打電話似乎急於聯繫某人，中正所線上警網林英新、游皓仁趨前盤查，侯姓女子（21歲）一見到員警時，眼睛瞬間睜大，卻又低頭滑手機故作鎮定。曾姓男子（25歲）則表示，來此處載一旁的石姓友人（26歲），剛要離開而已。

雖然3名男女刻意保持距離，但侯女身上散發出一股毒品餘味，被巡佐林英新聞到，並質問侯女身上甚麼味道？同時通知女警到場支援，侯女見吸毒事跡敗露，遂自行從白灰色外套左邊口袋拿出一包K他命交給員警；曾姓男子雖表示為同行友人，但對於侯女持有毒品不知情。

警方隨後於侯女所攜的黑色側背包內查扣K盤一個、毒品咖啡包（含MDMA）3包、愷他命兩包及一粒眠46粒，毛重25.35公克，侯女坦承吸食毒品長達3年之久，因在夜店工作，加上長期飲酒等導致作息不正常，才藉由吸食毒品紓壓。

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