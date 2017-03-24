愛女遭客運輾亡 爸爸泣「妹妹來不及長大」
2017-03-24 11:11
〔記者吳政峰／基隆報導〕15歲蘇姓女學生23日搭乘基隆客運，跌落後車門，車門意外開啓，蘇女掉出車外，遭右後輪輾斃，基隆地檢署檢察官蕭擁溱24日赴基隆南榮殯儀館相驗遺體，蘇父淚訴「妹妹來不及長大」，希望檢察官替家屬找真相，避免類似慘劇再次發生。
蘇父不解「就算三個人猛推車門，也不應打開」，為何女兒才摔落階梯，車門就被頂出一個大縫？
新北瑞芳上天里里長林瑞明表示，蘇女當時與妹妹一同站立搭車，過彎時重心不穩跌倒，妹妹試圖伸手救姐，但失之交臂，眼睜睜看姐姐身亡，心裡創傷嚴重。
林瑞明說，部分網友誤解發生過程，以為蘇女與同學嬉鬧推擠才造成憾事，冷言冷語，殊不知此舉已造成蘇女妹妹和同學的二度傷害，盼大家適可而止，體諒她們的感受。
蘇女的母親連夜從越南趕回來，見到愛女殘破的大體，心痛癱軟。
檢察官目前仍在相驗遺體，預計相驗結束後，再赴肇事處與肇事客運勘驗，釐清這扇門為何離奇開啟。
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