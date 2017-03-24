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K歌卻挑起多年前宿怨 醉男砍斷好友手指、腳筋

2017-03-24  11:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子張景泰與10多年好友葉姓男子共5人到KTV唱歌，未料張男酒醉後，再挑起多年前曾與葉口角的宿怨，氣得到廚房拿了一把鋒利菜刀，向坐著的葉某像殺豬般猛力揮砍，葉某揮手阻擋，左小指當場遭砍斷，疼得倒下，但張嫌持續逞兇，再砍斷葉某右後腳筋，葉某忍痛爬起用桌子抵擋，張嫌氣憤離去；警方到場，壓制張嫌，將葉男送醫救治。

海山警分局海山派出所調查，這起砍人案發生在今天清晨4點50分許，板橋民權路一間KTV，48歲的張景泰與62歲的葉某原本同桌喝酒，喝了一整晚後張嫌酒醉，再因多年前的口角與葉某起衝突，朋友們勸開張嫌後，葉男仍與友人喝酒，未料張嫌就拿出菜刀猛砍葉男。

葉男反應不及下，伸手反抗，但張嫌卻像殺紅眼般，不斷砍殺葉男，他左小指當場遭砍斷一小截，他疼得反抗，但張嫌不但翻桌，還抓狂式地猛砍，葉男疼得倒在沙發上，張嫌還猛砍他的右腳筋，葉嫌忍痛起身搬桌子抵擋，殺過癮的張嫌才憤然離去。

突如其來的砍殺，嚇壞店家與酒客，受傷的葉某送醫後，緊急縫合斷指、治療，目前傷勢穩定，而行兇的張嫌喝了太多，仍在酒醉戒護，警方起出行兇菜刀，將待嫌犯與傷者傷勢穩定偵訊，全案依殺人未遂罪嫌法辦。

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  • 張男在KTV砍殺葉姓好友，砍斷他左小指；圖為他行兇的菜刀。（記者吳仁捷攝）

    張男在KTV砍殺葉姓好友，砍斷他左小指；圖為他行兇的菜刀。（記者吳仁捷攝）

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