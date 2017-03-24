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晶華酒店又摔人 北市府要求封梯

2017-03-24  10:58

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市晶華酒店今年1月發生台泥前董事長辜成允從3樓樓梯跌落2樓平台致死意外，前天又發生前行政院長唐飛事件，雖晶華酒店澄清並非在同一座樓梯發生，且現場已設置警示帶圍阻。

但晶華酒店室內樓梯安全性問題仍引起台北市政府關切，建築管理工程處今天發函要求晶華酒店在後側中央挑空區上方室內樓梯做改善，在改善完成必須暫時封閉樓梯。

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  • 晶華酒店樓梯已設置警示帶圍阻。（圖由台北市都市發展局提供）

    晶華酒店樓梯已設置警示帶圍阻。（圖由台北市都市發展局提供）

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