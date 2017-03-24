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同婚釋憲辯論 劉宏恩：專法貌似平等實則隔離

2017-03-24  11:05

〔記者謝君臨／台北報導〕同性婚姻釋憲案今日召開憲法法庭言詞辯論，在聲請人與關係機關答詢時，聲請人台北市政府代理人廖元豪教授詢問法務部長邱太三，修改民法是否會影響公益？是否能有具體實例？邱太三強調，如果同性婚姻合憲造成民法須修改，馬上對其他社會體制造成衝擊，但鑑定人劉宏恩則有不同看法。

邱太三表示，如因同性婚姻合憲修改民法，其他社會體制將馬上受到衝擊，例如過年祭祖時，祖先的牌位是要寫兩個都「考考」，還是「妣妣」，是否因此造成整個家族的爭辯，庶民生活的情境在未來如何定位？是要稱媳婦還是女婿，在婚禮上，新郎與新娘，到底要不要稱先生？

對此，鑑定人劉宏恩副教授則說，針對過往的妻從夫住所，或是子女該從父性等規定，大法官解釋已宣告違憲，也已立法修正，這些過往的經驗中，包括了對人民自由的限制，另立專法是貌似平等，實則隔離的對待。

劉宏恩也反問，破壞某些人民心中的道德感情，以合憲性的目的來侵害，究竟是何種公益考量？

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  • 鑑定人劉宏恩副教授認為，同性婚姻另立專法是貌似平等，實則隔離的對待。（記者謝君臨翻攝）

    鑑定人劉宏恩副教授認為，同性婚姻另立專法是貌似平等，實則隔離的對待。（記者謝君臨翻攝）

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