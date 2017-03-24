砍妻女再自刎 早餐店老闆近日常碎念傻笑...

2017-03-24 11:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街一家早餐店劉姓老闆持刀砍妻女再自刎案，警方查出，劉行兇前幾天，常傻笑、自言自語與碎碎念，原訂昨天要看去看醫生，卻沒掛到號，未料今天上午就持刀砍妻、女。

警方指出，劉無精神科病史，最近兩天突然精神不穩，常自言自語、碎碎念與傻笑，家人昨天替他掛號看精神科醫生，沒掛到號，只掛到今天下午1點的門診。

警方指出，劉男今天早上6時許，先與妻子發生爭吵，突然持麵包刀砍妻子頸部一刀，大女兒見狀護母，也遭劉朝右臉砍一刀、頸部、雙手也各有一處刀傷。

劉砍殺太太與大女兒後，再持刀自刎後，癱坐在地上。

劉在二樓睡覺的小女兒，聽到姊姊慘叫聲下樓，目擊父親、母親與姊姊倒臥血泊趕緊報案。

此外，有鄰居指出，劉因投資「馬勝金融吸金集團」失利遭到套牢，慘賠數百萬；但劉的姑姑嚴正否認稱，劉與太太感情很好，生活過得很好，沒有經濟問題。

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