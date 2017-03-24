連偷車牌加霸王油 他犯下4條罪被起訴

2017-03-24 10:51

［記者楊政郡／台中報導］有毒品前科的陳男，身上沒錢，先以螺絲起子偷了兩面車牌，掛上小客車後到台中市南區某加油站加油，趁服務員收油槍之際，開著車就跑，兩個月後又在沙鹿區再偷車牌，掛上然後去加霸王油，加兩次油犯下4條罪，且有前科在身，構成累犯，檢察官依竊盜及詐欺等罪起訴，請求分論併科且加重其刑。

起訴書指出，陳男（34歲）有多次毒品前科，身上沒錢，在去年11月間先偷了兩面車牌，掛上自己的小客車，然後開到台中市南區某加油站加油，趁服務員加完油、收油槍之際，開車就逃離現場。

今年元月17日陳男以同樣手法，先以螺絲起子偷了兩面車牌，掛上自己的小客車，然後開到沙鹿區某加油站加油，加滿油、收油槍，甚至油箱蓋還未蓋上之際，開車就跑。

警方利用監視器抽絲剝繭比對出陳男涉案，上月逮捕陳男，取出他最後掛上的偷來車牌兩面，其餘偷來車牌已被他丟棄。

陳男坦承犯行，檢察官起訴論罪，他涉嫌兩次加重竊盜罪、兩次詐欺罪，且構成累犯，4條罪要分論併科，且要加重處刑，油資2千餘元應宣告沒入或追徵。

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